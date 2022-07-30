В первом бою Александр Усик победил Энтони Джошуа по очкам / фото REUTERS

Медиасервис MEGOGO будет транслировать поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и претендентом на титулы Энтони Джошуа.

Зрители на территории Украины смогут посмотреть бой 20 августа бесплатно.

Показ будет доступен в разделе "Спорт" на MEGOGO, на интерактивном канале "MEGOGO Гонг", а также на региональных каналах "Суспільне" и на ютуб-канале Усика – Usyk17.

В рамках трансляции пользователи смогут посмотреть бои андеркарда, главный бой и студию. Средства от спонсорства и покупки рекламы передадут в благотворительный фонд помощи Украине Usyk Foundation.

В США и Европе реванш украинского боксера с Джошуа покажет платформа DAZN.

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Усик - Джошуа: что нужно знать

  • Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
  • Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
  • Усик никогда раньше в профессиональной карьере дважды не дрался против одного и того же оппонента. А вот Джошуа проигрывал американцу Энди Руису, а затем успешно брал у него реванш (кстати тоже в Саудовской Аравии).