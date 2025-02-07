Гаджиев против Слипченко: Киевстар ТВ покажет боксерский поединок за чемпионство Украины

В Киеве в STEREO PLAZA состоится первый вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation в 2025 году, который вживую покажет платформа кино и телевидения Киевстар ТВ.

1 марта в 14:00 в STEREO PLAZA состоится первый вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation в 2025 году. Главным событием станет поединок за вакантные титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в полутяжелом весе между Рамилем Гаджиевым (16-2-1, 10 KO) и Всеволодом Слипченко (7-2, 3 KO).

В прямом эфире вечер бокса будет транслироваться эксклюзивно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. Смотри событие вживую в плейлисте Киевстар ТВ Бокс.

Рамиль Гаджиев - чемпион Юношеских Олимпийских игр 2014 года. На профессиональном ринге он одержал 16 побед и титулы чемпиона мира WBC среди молодежи и WBC International Silver. Сейчас он имеет серию из трех побед подряд.

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Всеволод Слипченко в 2024 году вернулся в ринг после двухлетней паузы и нокаутировал в первом раунде Дмитрия Ковалева. Сразу после победы Слипченко в интервью объявил, что хочет поединка с лучшими и бросил вызов Гаджиеву. Всеволод - военнослужащий Национальной гвардии Украины, который совмещает карьеру военного и профессионального боксера. На его счету 7 побед в профи-боксе, 3 из которых нокаутом.

В андеркарде болельщиков ждет целый ряд захватывающих противостояний. В со-главном событии вечера в ринг вернется один из самых медийных бойцов промоушена Андрей Боришполец, который стал настоящей сенсацией конца 2024 года. Из-за поражения Янису Куриленко раздельным решением судей он потерял титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом полусреднем весе, что добавляет ему мотивации вернуться на победную серию и взять реванш.

Соперником Боришпольца станет опытный представитель Молдовы Геннадий Гитлан, для которого это будет уже третий поединок в Украине. В 2024 году он боксировал с Назри Рагимовым и Янисом Куриленко - обоим уступил единогласным решением судей, но каждый раз давал серьезный отпор соперникам.

Также вы увидите поединки проспектов: Александра Пилипчука (8-1, 6 KO), Александра Дрозда (6-0, 2 KO), Юрия Стрелецкого (3-0), Рамиза Железняка (4-2-1, 1 KO) и Павла Сабуна (1-0). А еще возвращение в ринг самого опытного бойца промоушена Андрея Руденко, за спиной которого поединки на крупнейших аренах и телеканалах мира. Его соперником станет один из любимцев публики TBG Алексей Тимченко.

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