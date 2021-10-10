Британец лидировал в поединке на момент остановки боя.

Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил чемпионские пояса по версиям WBC и The Ring в супертяжелом весе.

По ходу поединка оба боксера по два раза побывали в нокдауне, но в целом Фьюри выглядел уверенней и в одиннадцатой трехминутке нокаутировал Уайлдера, который к этому моменту уже изрядно устал.

Согласно подсчетам CompuBox, Фьюри нанес в два раза больше точных ударов, чем Уайлдер - 150 ударов из 385 (39%) против 72 из 355 (20%) у американца.

В сети появился судейский протокол боя.

На момент остановки поединка Фьюри лидировал по очкам у всех трех судей - 95:91, 94:92, 95:92.

Фьюри - Уайлдер: история противостояний

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а в седьмом раунде бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце. Фьюри отобрал у Уайлдера пояс WBC.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Фьюри и Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Уже известно, что он состоится ориентировочно в феврале-марте 2022 года.

Фьюри, вероятнее всего, сперва проведет защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином, после чего подерется с победителем реванша между Джошуа и Усиком.

Автор: Антон Дударь