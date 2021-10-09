Тайсон Фьюри / фото REUTERS
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и экс-чемпион Деонтей Уайлдер обменялись неприличными жестами во время церемонии взвешивания.
Стоя друг напротив друга, боксеры показали друг другу средние пальцы. Также Фьюри показал тот же жест в адрес фанатов Уайлдера.
Отметим, что британца и американца вновь не подпустили близко друг к другу во избежание драки.
Деонтей Уайлдер / фото REUTERS
Напомним, что Фьюри и Уайлдер встретятся в ринге уже в третий раз. Первый бой завершился вничью, а второй - победой британца.
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Фьюри - Уайлдер: что было перед боем
- Во время пресс-конференции перед боем промоутер Фьюри запретил боксерам устраивать дуэль взглядов.
- Комментируя это, Фьюри заявил, что боднул бы Уайлдера головой.
- На церемонии взвешивания оба боксера показали рекордный для себя вес.
- Оба боксера уверены в своей победе. Так, Фьюри заявил, что будет бить Уайлдера, пока тот не упадет, а американец уверен, что побьет Фьюри, после чего проведет бой с Александром Усиком.