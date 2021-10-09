Британец и американец показали друг другу средние пальцы.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри и экс-чемпион Деонтей Уайлдер обменялись неприличными жестами во время церемонии взвешивания.

Стоя друг напротив друга, боксеры показали друг другу средние пальцы. Также Фьюри показал тот же жест в адрес фанатов Уайлдера.

Отметим, что британца и американца вновь не подпустили близко друг к другу во избежание драки.

Напомним, что Фьюри и Уайлдер встретятся в ринге уже в третий раз. Первый бой завершился вничью, а второй - победой британца.

Читайте такжеФьюри - Уайлдер: где смотреть чемпионский бой

Фьюри - Уайлдер: что было перед боем

Автор: Антон Дударь