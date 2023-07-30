Эррол Спенс потерпел первое поражение в карьере.

В ночь на 30 июля американец Эррол Спенс проиграл техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

33-летний Спенс прокомментировал свое поражение в объединительном бою. Он заявил, что причиной поражения стала плохая физическая форма.

"Меня ничего не удивило в этом бою. Кроуфорд такой, как я и думал о нем. Я не мог поймать сегодня нужное время. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке физически. В большинстве случаев, на протяжении карьеры, я справлялся с этим. Я думал, что все будет также как и всегда, но в этот раз не смог подняться на ступеньку выше.

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Я почувствовал его силу, наверное, в первом или втором раунде. Он сильный боец, но у всех на высшем уровне есть какая-то сила. Думаю, что из-за того, что я не мог совладать со временем, он легко ловил меня", - приводит слова Спенса Bad Left Hook.

Отметим, что до этого поединка Эррол Спенс владел титулами WBC, WBA и IBF в полусреднем весе. Для 33-летнего боксера это первое поражение в карьере. Ранее он провел 28 боев, в которых одержал 28 побед.

Теренс Кроуфорд, в свою очередь, до боя владел титулом WBO. Таким образом, 35-летнему американцу удалось забрать все четыре титула в полусреднем весе и стать абсолютным чемпионом этого дивизиона.

Отметим, что ранее Кроуфорд был абсолютным чемпионом мира в 1-м полусреднем весе. Он стал первым боксером в эпоху четырех поясов, которому удалось стать абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.

В послужном списке Теренса 40 побед в 40 поединках.

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