Американский боксер Крис Алгиери отозвался с похвалой в адрес Александра Усика.

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери поделился своим профессиональным мнением о вероятном поединке между обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и действующим чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

"Я думаю, что Усик – более сложный соперник для Фьюри, чем Джошуа. Мне кажется, что стилистически Энтони окажется в руках Тайсона.

Фьюри слишком атлетичен, слишком много двигается, у него слишком хорошие кондиции. Мы видели, как Джошуа устал в бою с Усиком из-за подвижности Александра, его ритма. В результате Энтони начал промахиваться.

Я считаю, что Усик – это проблема для любого соперника. Его очень трудно поймать, он очень хорошо меняет ритм. Я думаю, что Тайсон тоже хорош в этом. Это будет интересный бой", – сказал Алгиери в интервью ютуб-каналу iFL TV.

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Усик - Джошуа: что известно о реванше

Автор: Владимир Медяник