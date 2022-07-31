Вячеслав Сенченко дал ответ, стоит ли боксерам приостанавливать карьеру ради армии.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко высказал мнение об Василии Ломаченко, который вообще не участвует в информационной войне. Также Сенченко дал ответ, стоит ли боксерам приостанавливать карьеру ради армии.

Цитирует Вячеслава "Два боковых".

- Усик долго решался на бой с Джошуа. Как считаете, боксеру стоит концентрироваться на карьере или идти в тероборону, армию?

- Здесь каждый делает свой выбор. Нельзя сказать, что кто-то прав или не прав. Мое мнение, что каждый должен заниматься своим делом. Усик – боксер, он должен боксировать, военный должен воевать.

- Говорят, что Ломаченко отказался от боя за абсолюта и ушел в тероборону?

- Это все разговоры. Не было контракта. Я думаю, никто не видел, чтобы он был. Устная договоренность - это с чьих-то слов.

- Больше помощи он бы принес, если бы на многомиллионную аудиторию вышел и сказал бы, что идет война…

- Я вообще не хочу обсуждать Ломаченко. Мне непонятна его человеческая позиция.

Он имеет многомиллионную аудиторию, его знают во всем мире. Хоть Ломаченко и старается нечасто давать интервью, но можно сказать, что он является публичным, знаменитым человеком.

Поэтому он должен был высказать свою точку зрения, сказать, что он думает по поводу вторжения России. Мне вообще непонятна его позиция, – сказал Сенченко.

Сенченко был чемпионом мира по версии WBA в период с 2009 по 2012 годы. Всего на его счету 37 побед (25 нокаутом) и 2 поражения на профи-ринге. В 2015 году он завершил карьеру.

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