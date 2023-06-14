Гвоздик считает, что Ломаченко выиграл бой у Хэйни.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик поделился своим мнением о результате боя Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

36-летний украинский боксер считает, что американцу специально отдали победу, чтобы в будущем организовать поединок Хэйни - Стивенсон, который принесет гораздо большую финансовую выгоду, чем потенциальный поединок Ломаченко против того же Стивенсона.

"Это был близкий бой, но, конечно, мне кажется, что Ломаченко победил. Но мы все знаем, что бокс - это бизнес. Сначала мне казалось, что будет наоборот. Мне казалось, что Хэйни будет лучше, выиграет бой, но его ограбят, потому что это был его последний поединок в Top Rank, а, как известно, Top Rank никого с поясами не отпускает. Но там пошли слухи, что за два дня перед боем он переподписал контракт. Возможно, это.

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Другой вопрос, что его бой с Шакуром Стивенсоном, который хочет устроить Боб Арум, принесет в пять раз больше денег, чем реванш с Ломаченко или бой Ломаченко - Стивенсон. Они два американца, два боксера, которые встречались в любителях. Мне кажется, что для фанатов это будет интереснее, чем увидеть бой Стивенсона с Ломаченко. И самое главное - этот бой принесет больше денег.

Я говорю это без каких-либо иллюзий. Конечно, мы все любим спорт, верим, что спортивный дух жив, но в профессиональном боксе многое решают деньги. Поэтому так и произошло", - заявил Гвоздик в комментарии YouTube-каналу "Два Боковых".

Напомним, поединок Хэйни - Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Американский боксер одержал победу единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113) в этом бою и защитил свой титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Добавим, что это поражение стало уже третьим для Василия Ломаченко в профессиональном боксе. В 20 боях украинец одержал 17 побед.

Девин Хэйни остается непобежденным боксер. В его активе 30 побед в 30 поединках.

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