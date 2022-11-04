56-летний экс-боксер едва не травмировался после попытки прокатиться на скейте.

Легендарный американский боксер и бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон попал в курьезную ситуацию, которая могла обернуться серьезными неприятностями для его здоровья.

Боксер пригласил на съемки своего подкаста легендарного скейтера Тони Хоука, предложившего ему стать на скейтборд. 56-летний Майк встал на доску, но через несколько секунд его повело назад и он начал падать.

К счастью для Тайсона, он упал прямо на кресло, хотя при этом едва не завалил часть декораций - стену. Инцидент рассмешил не только других присутствующих на съемках, но и самого Майка, который попытался сделать вид, что так и было запланировано.

"Я в порядке, ничего не было", - сказал Тайсон после падения.

Mike Tyson vs skateboard pic.twitter.com/6wnX1km0dg — Overtime (@overtime) November 3, 2022

Стоит отметить, что это не первое эпичное падение легендарного спортсмена. Пару лет назад Тайсон пытался дома освоить ховерборд, но в определенный момент что-то пошло не так и Майк упал на пол.

Майк Тайсон: боксерская карьера

56-летний Тайсон на профессиональном ринге провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два боя были признаны несостоявшимися.

Последний поединок Майк провел в 2005 году, встретившись с малоизвестным ирландским боксером Кевином Макбрайдом. Хотя после шести раундов Тайсон лидировал на карточках двух судей со счетом 57-55, он отказался от продолжения боя, и в результате Макбрайду была засчитана победа техническим нокаутом. После этого Тайсон объявил о завершении карьеры.

Тайсон владел поясами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990).

Он был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1988 по 1990 годы.

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