Иван Редкач продолжает удивлять публику в социальных сетях.

Скандальный украинский боксер Иван Редкач продолжает нагнетать относительно изменения своего гражданства. После того как он рассказал, что ему Россия предлагала 500 тысяч долларов за смену гражданства, Иван сделал пост, где сообщил, что он согласился на это предложение.

35-летний боксер сфотографировался с чеком и подписал снимок в своем Instagram:

"Чек получил, а вот паспорт жду".

Внимательные подписчики заметили, что чек не заполнен и по сути похож на "фальшивку". Слова Редкача воспринимать всерьез не нужно, ведь это может быть очередная выходка боксера с целью разыграть болельщиков.

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Иван Редкач: карьера и скандалы

Автор: Артем Будрин