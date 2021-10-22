Джеймс Али Башир считает, что Александр Усик победит по очкам.

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер одолеет британца Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом американский наставник рассказал в интервью YouTube-каналу "Два боковых".

"Я думаю, что Усик может побить Фьюри. Мне кажется, что у него есть стиль и скорость, чтобы победить Тайсона. Ему просто нельзя позволять Фьюри атаковать и наваливаться на него, потому что из-за этого Усик устанет. Это его истощит, ведь на нем будет отдыхать большой 127-килограммовый парень. Но я думаю, что сейчас Усик - лучший боксер в супертяжелом весе", - сказал Башир.

"Тайсон попытается надавить на него и нокаутировать в поздних раундах. Усик постарается победить его по очкам. Возможно, он поймает Тайсона в концовке боя. Знаете, Фьюри нелегко нокаутировать. Поэтому я считаю, что Усик победил бы по очкам", - добавил экс-тренер украинца, который в 2016 году привел Усика к первому чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который Саша получил в бою с поляком Кшиштофом Гловацки.

В начале 2017 года Усик и Башир прекратили сотрудничество.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш состоится ориентировочно в марте-апреле 2022 года.

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Сообщалось, что ему необходимо будет провести защиту титула в поединке против победителя боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином.

Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех".

Автор: Артем Будрин