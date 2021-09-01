Али Башир рассказал об уязвимых местах британского боксера.

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир поделился прогнозом на бой между украинцем и британцем Энтони Джошуа, который состоится 25 сентября в Лондоне.

Слова Башира приводит vRINGe.com.

"Не скажу, что Усик не может нокаутировать Джошуа. Мне кажется, что Джошуа уязвим слева. Я как-то смотрел его бой, и кажется, что он каждый раз пропускал левые. Когда он выбрасывает правую, он закручивается так, что обнажает голову. Он часто пропускает левые хуки. Руис это показал. Такого нельзя делать с Усиком. Усик - очень умный. Если он будет делать так с Александром Усиком - это плохо для него кончится", - сказал Башир.

"Я не думаю, что это будет очень разумной идеей для Джошуа выйти и пытаться играть в "ученого" против Усика, потому что на следующее утро он проснется экс-чемпионом мира", - добавил Башир, который в 2016 году привел Усика к первому чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), который Саша получил в бою с поляком Кшиштофом Гловацки.

В начале 2017 года Усик и Башир прекратили сотрудничество.

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И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Бэллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин