Канадский боксер одержал самую легкую победу в карьере.

Французский боксер супертяжелого веса Невфель Уата, который является двоюродным братом легенды мадридского "Реала" Карима Бензема, очень странно проиграл бой в канадском городе Монреаль.

36-летний Уата вышел в ринг против 33-летнего канадца Саймона Кина. Раздался гонг, сигнализировавший о начале поединка и Уата встал на колено и поднял руку кверху. Для судьи и Кина это было сюрпризом. Они не поняли, что случилось. Кин даже нанес один удар по сопернику, который стоял на колене.

На 16-й секунде рефери прекратил бой, засчитав техническую победу для Кина.

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Объяснение этой странной истории поражает: Федерация бокса Франции запретила Уате проводить бои, потому что он не смог оформить страховку. Таким образом, Уата вышел в ринг с непонятной целью - неизвестно, что он хотел этим поступком сказать.

Ранее Уата уступил украинскому боксеру Владиславу Сиренко в 2021 году. Киевлянин нокаутировал француза в четвертом раунде.

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