28-летний австралиец Джордж Камбосос-младший в ноябре прошлого года победил Теофимо Лопеса и стал обладателем титулов WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе. Ранее три из четырех этих поясов принадлежали Василию Ломаченко.

Камбосос еще до победы над Лопесом обещал провести бой против Ломаченко. 5 июня боксеры должны были выйти в ринг, контракт на бой был почти подписан. Однако война сломала планы. Ломаченко не захотел покидать Украину во время войны, а Камбосос с уважением принял это решение. Более того, австралиец вновь пообещал провести поединок с Василием в будущем.