5 июня в Мельбурне (Австралия) состоится бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) и обладателем титула WBC Девином Хэйни (27-0, 15 КО).
Американский промоутер Лу Ди Белла, который представляет интересы Камбососа, бесплатно передал Украине права на трансляцию поединка с Хэйни. В Украине бой покажет MEGOGO.
Также промоутер отказал российским каналам продавать трансляцию боя.
Вечер бокса стартует в 4.00 утра по киевскому времени 5 июня.
Камбосос - Хэйни: перед боем
28-летний австралиец Джордж Камбосос-младший в ноябре прошлого года победил Теофимо Лопеса и стал обладателем титулов WBC Franchise, WBO, WBA и IBF в легком весе. Ранее три из четырех этих поясов принадлежали Василию Ломаченко.
Камбосос еще до победы над Лопесом обещал провести бой против Ломаченко. 5 июня боксеры должны были выйти в ринг, контракт на бой был почти подписан. Однако война сломала планы. Ломаченко не захотел покидать Украину во время войны, а Камбосос с уважением принял это решение. Более того, австралиец вновь пообещал провести поединок с Василием в будущем.
Камбососу нашли соперника в виде 23-летнего американца Девина Хэйни. Боксеры определят между собой абсолютного чемпиона мира.