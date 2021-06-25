Бывший чемпион мира Владимир Кличко почувствует себя телезвездой и попадет на экраны к любителям реалити-шоу. Экс-боксер станет участником передачи Celebrity Hunted на немецком видеосервисе Prime Video DE.
Компанию Кличко составят такие известные личности, как: модель Стефани Гизингер, певица Ванесса Май, актер Аксель Штайн.
Согласно правилам шоу, участники в течение десяти дней должны будут скрываться от преследования полиции, военных и разведки. Герои проекта не имеют права пересекать границу и нарушать закон.
Снимать участников шоу будут съемочные группы, которые будут скрываться от преследования вместе с ними.
Напомним, что недавно Кличко-младший показал свой стальной пресс.
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