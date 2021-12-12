Александр Тесленко не смог выстоять в бою против американца Джареда Андерсона.

В Нью-Йорке на арене "Madison Square Garden" проходит вечер бокса промоутерской компании Top Rank Boxing. В главном событии вечера состоится бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и ганцем Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

В главном бою андеркарда состоялся бой в тяжелом весе между американцем Джаредом Андерсоном (10-0, 10 КО) и украинцем Александром Тесленко (17-1, 13 КО).

С первого раунда Тесленко начал пропускать быстрые удары соперника, что сразу отразилось на его лице. Во втором раунде американец продолжил избиение украинца, и довольно быстро отправил Тесленко в нокаут. Украинец сумел с трудом подняться, но рефери остановил бой.

HE FROZE HIM 😵@TeamBigBabyy just took out Oleksandr Teslenko in devastating fashion. 🔥#LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/wEe6M5IPzb — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

Джаред Андерсон одержал 11 победу нокаутом в 11-м бою. Потрясающий результат американца.

Автор: Владимир Медяник