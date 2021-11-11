Украинский чемпион проведет защиту своего титула.

Чемпион мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артем Далакян 20 ноября проведет защиту своего пояса в Киеве.

Далакян встретится в ринге с панамским боксером Луисом Консепсьоном.

Поединок пройдет в выставочном центре ACCO International. При этом, как сообщила пресс-служба Union Boxing Promotion, его смогут посетить зрители. На бой будет продано 500 билетов, но посетить поединок можно будет, имея сертификат о вакцинации или отрицательній ПЦР-тест.

"Мы получили большое количество запросов от фанов бокса, желавших вживую посмотреть на бой Артема. Пошли им навстречу и уже сегодня (11 ноября, - Прим.) стартуют продажи билетов на шоу. Будет продаваться всего 500 билетов. На арену могут попасть только вакцинированные зрители или имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19, проведенный не более чем за 72 часа до боксерского шоу", - сообщил генеральный менеджер Union Boxing Promotion Дмитрий Елисеев.

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Артем Далакян: пятая защита пояса

Далакян завоевал пояс чемпиона мира в 2018 году в США, победив единогласным решением судей Брайана Велорию.

После этого украинец провел четыре защиты титула. Он побеждал Сиричана Тайена, Грегорио Леброна, Саравуту Таворнхама и Хосбера Переса.

В поединке против Переса Далакян сумел победить, даже несмотря на то, что провел большую часть боя с переломом руки.

Автор: Антон Дударь