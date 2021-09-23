Американский тренер Тедди Атлас, который известен украинским любителям бокса по работе с Александром Гвоздиком, выразил мнение, что Александру Усику не дадут победить Энтони Джошуа по очкам.
Комментарий Атласа появился на YouTube-канале FightSpace.
"Чего нам ожидать от боя Усик - Джошуа? Ну, ограбления прежде всего. Как Усик, украинский парень, собирается добиться справедливого решения в Лондоне? От 50 до 70 тысяч человек будут там. Если он выиграет и заслужит, чтобы ему подняли руку и объявили новым чемпионом мира, как это произойдет? Ну, правда, как?", - сказал Атлас.
Он считает, что стать премьер-министром Великобритании проще, чем победить там местного боксера:
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"На самом деле у тебя больше шансов поехать туда и стать премьер-министром. Ну, правда. Ты, скорее, вернешься в качестве премьер-министра, чем Усик станет чемпионом".
Атлас также подчеркнул, что бокс коррумпирован:
"Еще раз, я говорю правду. Наш спорт коррумпирован. Ой, я что это вслух сказал? О черт. Да, я сказал это вслух. Так и есть".
Бой Усика и Джошуа пройдет 25 сентября. Британец будет защищать чемпионские титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.
Усик - Джошуа: перед боем
- Все билеты на этот поединок были проданы за сутки.
- Был обнародован эффектный промо-ролик к бою Усик - Джошуа.
- Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри поделился своим мнением о предстоящем поединке.
- Экс-чемпион мира Дэвид Хэй скептически оценил шансы Усика.
- Джошуа перед поединком назвал козыри украинского боксера.
- 21 сентября Усик провел открытую тренировку в Лондоне.
- Судить бой Усика и Джошуа будут два британца и один украинец.
- 23 сентября состоялась первая дуэль взглядов Усика и Джошуа.
Усик - Джошуа: профайл боксеров
- И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.
- 34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.
- В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.
- 31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.
- В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.
- Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.