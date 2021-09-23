Тедди Атлас считает, что у Александра Усика нет шансов выиграть решением судей.

Американский тренер Тедди Атлас, который известен украинским любителям бокса по работе с Александром Гвоздиком, выразил мнение, что Александру Усику не дадут победить Энтони Джошуа по очкам.

Комментарий Атласа появился на YouTube-канале FightSpace.

"Чего нам ожидать от боя Усик - Джошуа? Ну, ограбления прежде всего. Как Усик, украинский парень, собирается добиться справедливого решения в Лондоне? От 50 до 70 тысяч человек будут там. Если он выиграет и заслужит, чтобы ему подняли руку и объявили новым чемпионом мира, как это произойдет? Ну, правда, как?", - сказал Атлас.

Он считает, что стать премьер-министром Великобритании проще, чем победить там местного боксера:

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"На самом деле у тебя больше шансов поехать туда и стать премьер-министром. Ну, правда. Ты, скорее, вернешься в качестве премьер-министра, чем Усик станет чемпионом".

Атлас также подчеркнул, что бокс коррумпирован:

"Еще раз, я говорю правду. Наш спорт коррумпирован. Ой, я что это вслух сказал? О черт. Да, я сказал это вслух. Так и есть".

Бой Усика и Джошуа пройдет 25 сентября. Британец будет защищать чемпионские титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.

Усик - Джошуа: перед боем

Усик - Джошуа: профайл боксеров

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дударь