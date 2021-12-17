Оба боксера показали идентичный вес.

18 декабря в Броварах пройдет бой между обладателем пояса WBO International в легком весе Денисом Беринчиком и претендентом из РФ Исой Чаниевым.

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Состоялась церемония взвешивания перед боем.

Итоги взвешивания:

Денис Беринчик (Украина) - 61,2 кг

Иса Чаниев (Россия) - 61,2 кг

Оба боксера вписались в лимит легкого веса (до 61,24 кг).

Оба легковеса показали абсолютно идентичный вес в 61,2 килограмма. После взвешивания Денис и Иса провели дуэль взглядов.

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В предыдущий раз Беринчик выходил на боксерский ринг в марте 2021 года. Он победил Хосе Санчеса техническим нокаутом в третьем раунде.

Всего украинец провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (9 нокаутом).

Иса Чаниев провел в профи 18 боев: 15 раз выиграл (7 нокаутом) и трижды проиграл. Свой последний на этот момент бой он провел в июле, когда нокаутировал Нуртаса Ажбенова.

Чаниев один раз боксировал за пояс чемпиона мира (в 2019 году за титул IBF), но уступил Ричарду Комми.

Автор: Владимир Медяник