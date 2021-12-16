Украинский боксер проведет защиту чемпионского титула в шестой раз.

18 декабря в Броварах пройдет бой между обладателем пояса WBO International в легком весе Денисом Беринчиком и претендентом из РФ Исой Чаниевым.

Беринчик - Чаниев: где смотреть поединок

В прямом эфире противостояние покажет медиасервис MEGOGO.

Вечер бокса в ТРЦ "Терминал" в Броварах стартует в 19.00, а бой Дениса и Исы начнется около 22.00.

Беринчик - Чаниев: прогноз букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в успехе Беринчика. На победу Дениса можно поставить с коэффициентом 1,07, тогда как на успех россиянина - 7,64. На ничью выставлен коэффициент 33,50.

На досрочную победу Беринчика букмекеры дают коэффициент 1,51, а на нокаут от Чаниева - 12,85. На то, что украинец выиграет по очкам, можно поставить с коэффициентом 2,45, тогда как на победу Исы решением судей - 18,50.

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Беринчик - Чаниев: профайл боксеров

В предыдущий раз Беринчик выходил на боксерский ринг в марте 2021 года. Он победил Хосе Санчеса техническим нокаутом в третьем раунде.

Всего украинец провел 15 боев, в которых одержал 15 побед (9 нокаутом).

Иса Чаниев провел в профи 18 боев: 15 раз выиграл (7 нокаутом) и трижды проиграл. Свой последний на этот момент бой он провел в июле, когда нокаутировал Нуртаса Ажбенова.

Чаниев один раз боксировал за пояс чемпиона мира (в 2019 году за титул IBF), но уступил Ричарду Комми.

Автор: Артем Будрин