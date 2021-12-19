Денис Беринчик победил Ису Чаниева / фото K2 Promotions
Украинский боксер Денис Беринчик в Броварах провел защиту титула WBO International в легком весе.
Беринчик победил россиянина Ису Чаниева.
Яркий поединок, в котором соперники не жалели друг друга, продлился все 12 раундов и завершился победой Беринчика единогласным решением судей - 116-112, 118-110, 118-111.
"Соперник очень достойный - мне было нелегко", - отметил украинский боксер после боя.
Видеообзор боя от MEGOGO
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Беринчик - Чаниев: итоги боя
- Для украинца это 16-я победа в 16 боях в профи (9 раз он выигрывал досрочно).
- Беринчик защитил свой титул WBO International в легком весе шестой раз в карьере.
- Для Чаниева это поражение стало 4-м в карьере при 15 победах.