Под руководством Джеймса Али Башира Александр Усик начинал карьеру на профи-ринге.

Экс-тренер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир рассказал о прекращении сотрудничества с украинским боксером.

В интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН Башир вспомнил, что был уволен по смс.

"Я до сих пор не понимаю, что произошло в наших отношениях. Я просто получил смс, в которой говорилось, что больше в моих услугах не заинтересованы. Я принял это. Это моя работа. Я желаю Усику всего лучшего", - сказал Башир.

Тренер вспомнил, в какой момент в их отношениях с Усиком произошел разлад:

"Когда Усик выиграл титул чемпиона мира, меня не было рядом, но во время последнего лагеря с Александром, перед защитой против Мчуну из Африки, я чувствовал напряжение между нами. Я ощущал что-то буквально в воздухе. И я даже прямо его спросил, случилось ли что-нибудь. Он сказал: "Нет". Перед следующим боем я получил сообщение, где говорилось, что мои услуги больше не нужны".

Он считает, что в ситуации замешан менеджер боксера Эгис Климас, который в тот период начал работать с украинцем:

"Я почувствовал, что Климас был вовлечен в это. Думаю, он убеждал Усика. Думаю, что он спровоцировал это. Но это произошло, и я начал двигаться дальше".

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