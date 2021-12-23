Экс-тренер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир рассказал о прекращении сотрудничества с украинским боксером.
В интервью YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН Башир вспомнил, что был уволен по смс.
"Я до сих пор не понимаю, что произошло в наших отношениях. Я просто получил смс, в которой говорилось, что больше в моих услугах не заинтересованы. Я принял это. Это моя работа. Я желаю Усику всего лучшего", - сказал Башир.
Тренер вспомнил, в какой момент в их отношениях с Усиком произошел разлад:
"Когда Усик выиграл титул чемпиона мира, меня не было рядом, но во время последнего лагеря с Александром, перед защитой против Мчуну из Африки, я чувствовал напряжение между нами. Я ощущал что-то буквально в воздухе. И я даже прямо его спросил, случилось ли что-нибудь. Он сказал: "Нет". Перед следующим боем я получил сообщение, где говорилось, что мои услуги больше не нужны".
Он считает, что в ситуации замешан менеджер боксера Эгис Климас, который в тот период начал работать с украинцем:
"Я почувствовал, что Климас был вовлечен в это. Думаю, он убеждал Усика. Думаю, что он спровоцировал это. Но это произошло, и я начал двигаться дальше".
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Джеймс Али Башир: работа с Усиком и другими украинцам
- Башир тренировал Усика со второго боя украинца на профи-ринге до февраля 2017 года. Под его руководством Усик провел 10 поединков и стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO.
- На данный момент Башир является тренером непобедимого украинского супертяжа Владислава Сиренко.
- Также он известен тем, что входил в тренерский штаб Владимира Кличко.