Александр Поветкин поговорил на тему возможного объединительного боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Обладатель титула чемпиона мира WBA Regular в супертяжем весе Александр Поветкин высказался на тему возможного боя между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

"Технико-тактически Усик лучше, я думаю. Но именно своей корявостью, своей неудобностью, то, что Фьюри больше него, — наверное, он будет Усику чем-то неудобен. Но это не значит, что… Усик, я думаю, сможет построить ходы разные. Построить свою тактику боя так, чтобы достойно выступить и выиграть", — сказал Поветкин в интервью YouTube-каналу "Ушатайка".

Кроме того, Поветкин также добавил, что в случае, если поединок Фьюри - Усик состоится, то он будет болеть за украинца.

Читайте такжеФьюри спел в ринге после победы над Уайлдером (видео)Объединительный бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усик определит абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Британец является обладателем пояса WBC, а украинскому спортсмену принадлежат титулы WBA/WBO/IBF.

Александр Усик завоевал три пояса, победив британского супертяжа Энтони Джошуа. Однако, представители британца уже активировали опцию в контракте на проведение реванша, который ориентировочно состоится в феврале или марте 2022 года.

Тайсон Фьюри на сегодняшний день является непобежденным чемпионом в супертяжелом весе (31-0-1, 22 КО). В последнем своем бою британец победил Деонтея Уайлдера, эффектно отправив американца в нокаут в 11-м раунде.

Ранее известный промоутер Фрэнк Уоррен высказал свою позицию касательно организации объединительного поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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Автор: Владимир Медяник