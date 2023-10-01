Канело защитил титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

В ночь на 1 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся грандиозный вечер бокса, главным событием которого стал поединок двух абсолютных чемпионов мира - Сауля Альвареса против Джермелла Чарло.

На кону стоял титул бесспорного чемпиона во втором среднем дивизионе, которым владеет мексиканский боксер. Отметим, что Чарло ради этого боя поднялся на две весовые категории.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился уверенной победой Сауля Альвареса. В седьмом раунде Канело даже был близок, чтобы выиграть этот бой досрочно, отправив в нокдаун Джермелла. Однако американец все же поднялся и сумел пройти всю дистанци.

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Судьи единогласно отдали победу Альваресу - 118-109, 118-109, 119-108.

Таким образом, Канело успешно защитил титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе. Для мексиканского боксера это уже 60-я победа в профессиональной карьере.

В послужном списке Джермелла Чарло 35 побед одна ничья и два поражения в 38 боях на профи-ринге. Он является действующим абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.

Добавим, что в андеркарде этого боя украинец Александр Гвоздик во втором раунде нокаутировал представителя Бразилии Исаака Родригеса.

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