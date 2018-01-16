Украинские боксеры Деревянченко и Голуб узнали своих ближайших соперников

Украинский боксер среднего веса, первый номер рейтинг IBF Сергей Деревянченко (11-0, 9 КО) свой следующий поединок проведет 20 января в Нью-Йорке в рамках большого вечера бокса, главным событием которого станет бой Эррола Спенса и Ламона Питерсона, сообщает Klitschko-brothers.com.

В этот же день на ринг выйдет и другой украинец Иван Голуб.

Соперником Деревянченко станет станет американский боксер Дашон Джонсон (22-22-3, 7 КО). Голуб сразится с колумбийцем Фиделем Монтерросом Муньосом (38-15-1, 30 КО).

Ранее сообщалось, что весной Деревянченко рассчитывает провести поединок против Деметриуса Андраде (25-0, 16 КО), который поднялся в новую весовую категорию, и, возможно, решила устроить для украинца промежуточный бой, дабы избежать длительного простоя.