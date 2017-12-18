За ужин с Владимиром Кличко заплатили 10 тысяч фунтов

За ужин с легендарным украинским боксером, двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко было заплачено 10 тысяч фунтов (около 13,5 тысяч долларов).

Деньги пойдут на благотворительные проекты Фонда Кличко. Об этом сам Владимир сообщил на своей странице в Facebook.

"Кроме суммы за мой халат, получены еще 10 тысяч фунтов за ужин со мной, который я буду оплачивать. Большой успех. В выигрыше — дети, которыми опекается Фонд Кличко", — написал Владимир.

Напомним, ранее Владимир Кличко продал свой халат с секретной флешкой, в котором он выходил на бой с Энтони Джошуа, за 215 тысяч долларов.