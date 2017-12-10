Ломаченко победил Ригондо, защитив титул чемпиона мира

В театре Madison Square Garden в Нью-Йорке состоялся бой между украинцем Василием Ломаченко и кубинским боксером Гильермо Ригондо за титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO.

Оба спортсмена – двукратные олимпийские чемпионы и чемпионы мира в любителях.

Для Василия Ломаченко это была уже четвертая защита пояса во втором полулегком весе.

Украинский спортсмен защитил свое звание - после шестого раунда из-за отказа соперника продолжать поединок победа была присуждена Ломаченко.

Бой проходил с преимуществом украинца, при этом Ригондо в каждом раунде запомнился своими фирменными захватами соперника руками, за что один раз был наказан рефери снятием штрафного балла.

37-летний Ригондо потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере.

Ломаченко одержал 10-тую победу в профи-ринге.