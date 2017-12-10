Ломаченко победил Ригондо, защитив титул чемпиона мира

06:42, 10 декабря 2017
Бокс
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В Нью-Йорке состоялся долгожданный бой между украинцем и кубинцем.

Ломаченко защитил пояс чемпиона мира / hbo.com

В театре Madison Square Garden в Нью-Йорке состоялся бой между украинцем Василием Ломаченко и кубинским боксером Гильермо Ригондо за титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO.

Оба спортсмена – двукратные олимпийские чемпионы и чемпионы мира в любителях. 

Для Василия Ломаченко это была уже четвертая защита пояса во втором полулегком весе. 

Украинский спортсмен защитил свое звание - после шестого раунда из-за отказа соперника продолжать поединок победа была присуждена Ломаченко. 

Бой проходил с преимуществом украинца, при этом Ригондо в каждом раунде запомнился своими фирменными захватами соперника руками, за что один раз был наказан рефери снятием штрафного балла.  

37-летний Ригондо потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере.

Ломаченко одержал 10-тую победу в профи-ринге.

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