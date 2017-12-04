Усик назвал город, в котором состоится его поединок с Бриедисом

23:14, 04 декабря 2017
Бокс
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Полуфинальный бой в рамках Всемирной боксерской суперсерии состоится в Риге.

Усик встретится с Бриедисом в Риге / klitschko-brothers.com

Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик назвал место проведения объединительного боя с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом.

Вероятно, громкий бой пройдет  Риге на одноименной 10-тысячной арене, которая принимала четвертьфинальный бой Бриедиса с Майком Пересом. Об этом Усик сообщил в программе «Мужской Клуб» на телеканале UA:Перший.

«Насколько я знаю, это должна быть Рига», — сказал Усик.

Александр Усик во второй раз в рамках Всемирной боксерской суперсерии отбоксирует на территории соперника. Напомним, в сентябре украинец в Берлине в зрелищном поединке техническим нокаутом обыграл Марко Хука.

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Теги: #бой Усик - Бриедис