Усик назвал город, в котором состоится его поединок с Бриедисом

Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик назвал место проведения объединительного боя с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом.

Вероятно, громкий бой пройдет Риге на одноименной 10-тысячной арене, которая принимала четвертьфинальный бой Бриедиса с Майком Пересом. Об этом Усик сообщил в программе «Мужской Клуб» на телеканале UA:Перший.

«Насколько я знаю, это должна быть Рига», — сказал Усик.

Александр Усик во второй раз в рамках Всемирной боксерской суперсерии отбоксирует на территории соперника. Напомним, в сентябре украинец в Берлине в зрелищном поединке техническим нокаутом обыграл Марко Хука.