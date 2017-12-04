Усик назвал город, в котором состоится его поединок с Бриедисом
23:14, 04 декабря 2017Бокс
571
Полуфинальный бой в рамках Всемирной боксерской суперсерии состоится в Риге.
Усик встретится с Бриедисом в Риге / klitschko-brothers.com
Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик назвал место проведения объединительного боя с обладателем титула WBC Майрисом Бриедисом.
Вероятно, громкий бой пройдет Риге на одноименной 10-тысячной арене, которая принимала четвертьфинальный бой Бриедиса с Майком Пересом. Об этом Усик сообщил в программе «Мужской Клуб» на телеканале UA:Перший.
«Насколько я знаю, это должна быть Рига», — сказал Усик.
Александр Усик во второй раз в рамках Всемирной боксерской суперсерии отбоксирует на территории соперника. Напомним, в сентябре украинец в Берлине в зрелищном поединке техническим нокаутом обыграл Марко Хука.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter