Шварценеггер обратился к Виталию Кличко: скоро увидимся в Киеве (видео)

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко выложил совместное видео с известным голливудском актером Арнольдом Шварценеггером, на котором тот обращается к мэру Киева Виталию Кличко.

«Виталий, нам не хватало тебя на нашей утренней тренировке. Потому что нам нужен был настоящий лидер, такой как ты.

Но мы увидим тебя совсем скоро в твоем городе, в Киеве», – сказал Шварценеггер.

Об этом сообщила "Трибуна" со ссылкой на твиттер Владимира Кличко.