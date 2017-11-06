Шварценеггер обратился к Виталию Кличко: скоро увидимся в Киеве (видео)
22:21, 06 ноября 2017Бокс
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Знаменитый голливудский актер записал видео, адресованное мэру Киева.
Арнольд Шварценеггер - Виталию Кличко: "Увидимся скоро в Киеве" / securityconference.de
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко выложил совместное видео с известным голливудском актером Арнольдом Шварценеггером, на котором тот обращается к мэру Киева Виталию Кличко.
«Виталий, нам не хватало тебя на нашей утренней тренировке. Потому что нам нужен был настоящий лидер, такой как ты.
Но мы увидим тебя совсем скоро в твоем городе, в Киеве», – сказал Шварценеггер.
Об этом сообщила "Трибуна" со ссылкой на твиттер Владимира Кличко.
A message to the mayor of Kyiv @Vitaliy_Klychko after the morning workout. #kiyvsmartcityforumpic.twitter.com/iq2Gyj4Z1n— Klitschko (@Klitschko) 6 листопада 2017 р.
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