Шварценеггер обратился к Виталию Кличко: скоро увидимся в Киеве (видео)

22:21, 06 ноября 2017
Бокс
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Знаменитый голливудский актер записал видео, адресованное мэру Киева.

Арнольд Шварценеггер - Виталию Кличко:

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко выложил совместное видео с известным голливудском актером Арнольдом Шварценеггером, на котором тот обращается к мэру Киева Виталию Кличко. 

«Виталий, нам не хватало тебя на нашей утренней тренировке. Потому что нам нужен был настоящий лидер, такой как ты. 

Но мы увидим тебя совсем скоро в твоем городе, в Киеве», – сказал Шварценеггер.

Об этом сообщила "Трибуна" со ссылкой на твиттер Владимира Кличко.

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