В Сумах состоится матчевая встреча по боксу Украина - Шри-Ланка

1 ноября в легкоатлетическом манеже СумГУ в Сумах обещают устроить праздник бокса. Здесь впервые состоится матчевая встреча по боксу между спортсменами Украины и Шри-Ланки.

Как сообщили УНИАН в Сумской обладминистрации, провести боксерскую встречу между спортсменами двух стран предложил заслуженный тренер Украины по боксу сумчанин Владимир Винников, который сейчас возглавляет сборную Шри-Ланки.

В составе команды Шри-Ланки - чемпионы своей страны в возрастных категориях 49, 52, 56, 81 и +91 кг. Честь Украины в матчевой встрече будут защищать боксеры Ивано-Франковской, Черкасской, Херсонской и Сумской областей, среди которых финалисты и чемпионы Европы и Украины, победители всеукраинских и международных турниров.

Матчевая встреча между спортсменами Украины и Шри-Ланки состоится 1 ноября в 18.00. Вход в манеж свободный.