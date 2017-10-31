Следующим соперником чемпиона мира Джошуа может стать россиянин Поветкин

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его подопечный может провести бой с россиянином Александром Поветкиным в марте 2018 года, сообщает ТАСС.

«Во Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в данный момент обсуждается возможность сделать бой между Поветкиным и румыном Кристианом Хаммером претендентским. Тогда Джошуа может провести защиту этого титула в марте следующего года», — цитирует Хирна газета Evening Standard.

Ранее сообщалось, что переговоры о поединке между Поветкиным и Хаммером проходят с затруднениями.