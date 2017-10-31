Следующим соперником чемпиона мира Джошуа может стать россиянин Поветкин
13:32, 31 октября 2017Бокс
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Этот бой может пройти в марте следующего года.
Энтони Джошуа / boxingscene.com
Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его подопечный может провести бой с россиянином Александром Поветкиным в марте 2018 года, сообщает ТАСС.
«Во Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в данный момент обсуждается возможность сделать бой между Поветкиным и румыном Кристианом Хаммером претендентским. Тогда Джошуа может провести защиту этого титула в марте следующего года», — цитирует Хирна газета Evening Standard.
Ранее сообщалось, что переговоры о поединке между Поветкиным и Хаммером проходят с затруднениями.
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