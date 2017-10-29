Британец Джошуа одержал победу благодаря спорному решению судьи (видео)
13:54, 29 октября 2017Бокс
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Джошуа, который проводил первый бой после встречи с Владимиром Кличко, победил камерунца Такама в 10-м раунде.
Джошуа победил Такама благодаря спорному судейскому решению / Reuters
Ночью в Кардиффе состоялся боксерский бой за титулы WBA и IBF в супертяжелом весе. Действующий чемпион мира британец Энтони Джошуа одержал уверенную победу над камерунцем Карлосом Такамом. Это 20-я победа Джошуа на профессиональном ринге – все он одержал досрочно. Еще ни разу Энтони не проводил полный поединок.
Британец явно превосходил соперника, но во второй половине боя была заметна его усталость. В 10-м раунде он провел комбинацию ударов, после которой рефери довольно спорно остановил бой – Такам крепко стоял на ногах, хоть и практически не отвечал сопернику.
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