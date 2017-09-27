Ломаченко поднялся в тройку лучших боксеров мира по версии The Ring

Украинский боксер Василий Ломаченко поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного журнала The Ring.

Такой прогресс стал возможен после того, как первый номер списка Андре Уорд объявил о завершении карьеры. Таким образом, все боксеры, располагавшиеся ниже него, автоматически поднялись на одну строчку.

Новым лидером рейтинга стал чемпион мира по версии WBA, WBC, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана. Вторым теперь идет абсолютный чемпион первого полусреднего веса Теренс Кроуфорд (США). Тройку лучших замыкает Ломаченко.

Будущий соперник Василия кубинец Гильермо Ригондо располагается вслед за ним на четвертом месте.

Напомним, что бой Ломаченко - Ригондо состоится 9 декабря.