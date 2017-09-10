Украинский боксер Усик победил немца Хука в 10-м раунде

В Берлине в "Макс-Шмелинг-халле" прошел боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и немцем Марко Хуком в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии. Бой также имел статус титульного за пояс чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, которым владеет Усик.

Поединок прошел в активной манере. Оба соперники часто атаковали. Хук с первых раундов использовал излюбленные не совсем спортивные приемы - не стеснялся бить по затылку. Однако это не мешало Усику полностью владеть преимуществом в ринге.

30-летний украинец разнообразно атаковал целыми сериями и, в отличие от Хука, был гораздо более эффективен. Немецкий боксер ближе к концу боя отметился очередной выходкой, ударив Усика в затылок, когда тот подскользнулся. За это рефери снял с Хука балл.

Расплата наступила вскоре. В десятом раунде бой превратился в одностороннее избиение немца, и рефери прекратил поединок.

Александр Усик, таким образом, вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии и защитил также пояс чемпиона мира WBO.