Украинские боксеры прибыли в Германию на чемпионат мира

25 августа в немецком Гамбурге стартует чемпионат мира по боксу.

Как сообщили УНИАН в национальной федерации бокса, сборная Украины уже находится в Германии.

Главный тренер нашей команды Дмитрий Сосновский в своем комментарии отметил, что сейчас сложно говорить о том, какого результата ожидать от украинской сборной на первенстве мира.

"Команда у нас молодая, этим составом мы впервые выступим на соревнованиях такого уровня. Однако, хочу отметить, что я полностью уверен в наших ребятах и убежден в том, что они сделают все для победы. Если мы будем показывать как минимум тот уровень бокса, который был в Харькове, то все будет хорошо. Перед чемпионатом Европы я говорил, что у нас есть 6-7 боевых единиц, способных показать результат и мы получили 6 медалей. Сейчас я вижу, что у нас есть 3-5 боксеров способных показать себя на мировом уровне", - сказал Сосновский.

Стоит отметить, что сборная Украины представлена во всех весовых категориях, кроме веса 64 кг.

Состав сборной Украины:

Весовая категория 49 кг – Назар КУРОТЧИН

Весовая категория 52 кг – Дмитрий ЗАМОТАЕВ

Весовая категория 56 кг – Николай БУЦЕНКО

Весовая категория 60 кг – Юрий ШЕСТАК

Весовая категория 69 кг – Евгений БАРАБАНОВ

Весовая категория 75 кг – Александр ХИЖНЯК

Весовая категория 91 кг – Рамазан МУСЛИМОВ

Весовая категория +91 кг - Виктор ВИХРИСТ

Напомним, что на чемпионате Европы-2017, который проходил в июне в Харькове, сборная Украины по боксу победила в командном зачете, завоевав шесть наград, среди них три золотые.