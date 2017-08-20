Ломаченко шокировал фанатов бешеной ездой по трассе (видео)

Украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко заставил нервничать своих фанатов, показав экстремальное видео в Instagram. На нем Ломаченко в машине танцует, отпуская руль, а спидометр показывает больше 200 км/ч.

"Молния вернулась домой", - подписал Ломаченко собственный ролик.

Читайте такжеНа Львовщине в ДТП с машиной владельца ФК "Карпаты" погибла женщина (видео)Многие пользователи были шокированы такой манерой езды чемпиона и переживают за его жизнь. "Вася, не гоняй так пожалуйста, нам нужны живые чемпионы!!!", "Ты еще нужен этому миру живым", "Опасно по нашим дорогам такую скорость развивать. Тем более ночью по тёмной! Береги себя!", - пишут фанаты.