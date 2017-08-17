Экс-чемпион мира WBC Постол проведет бой с узбеком Наджмитдиновым

16 сентября состоится возвращение экс-чемпиона мира WBCВиктора Постола на ринг. В главном поединке вечера "народный чемпион" сразится с непобежденным узбекским боксером Джамшидбеком Наджмитдиновым (14-0, 9 КО) в 10-раундовом рейтинговом поединке, сообщается на странице промоутерской компании Elite Boxing Promotion в Facebook.

Читайте такжеЭкс-чемпион мира по боксу Постол проведет бой в Киеве в середине сентябряБоксер промоутерской компании Elite Boxing Promotion проведет бой-возвращение в рамках вечера бокса компаний Sparta Boxing Promotions, Elite Boxing Promotion и K2 Promotions, который состоится в выставочном центре "АККО Интернешнл" (пр. Победы, 40).

Также в рамках вечера на ринг выйдут Денис Беринчик, Олег Малиновский, Мишко Беселия, Карен Чухаджян, Арам Фаниян и Андрей Великовский.