Гонорар Ломаченко за последний бой в 15 раз выше, чем у его соперника
15:28, 07 августа 2017Бокс
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Победа над Мигелем Марриагой принесла Василию Ломаченко 750 тысяч долларов.
Васиий Ломаченко в третий раз провел успешную защиту титула чемпиона / ua.tribuna.com
Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко за бой с колумбийцем Мигелем Марриагой, по официальной информации, заработал 750 тысяч долларов.
Согласно данным, обнародованным Атлетической комиссией штата Калифорния, гонорар Ломаченко составил 750 тысяч долларов, тогда как призовые его соперника претендента на титул Мигеля Марриаги составили всего 50 тысяч. Об этом сообщает Boxingnews.
Напомним, бой состоялся в ночь на воскресенье и закончился победой украинца после седьмого раунда.
Следующий бой Ломаченко проведет в декабре.
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