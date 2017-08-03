Он пишет новую историю: Виталий Кличко прокомментировал решение брата завершить спортивную карьеру
16:01, 03 августа 2017Бокс
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Сегодня многократный чемпион мира по боксу Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры.
Владимир Кличко уходит из спорта / http://klitschko-brothers.com
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление своего брата Владимира об уходе из бокса. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.
"Володя принял решение. Он перелистывает страницу. И пишет новую историю...", – отметил Кличко-старший.
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Напомним, что сегодня многократный чемпион мира по боксу Владимир Кличко объявил о завершении спортивной карьеры. Видеообращение Владимир Кличко опубликовал на официальном YouTube-канале братьев Кличко.
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Новость в сюжете: Владимир Кличко завершил карьеру