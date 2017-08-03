Заявление Кличко о завершении карьеры "положило" его официальный сайт

Около 11:00 по киевскому времени легендарный украинский боксер Владимир Кличко на официальном сайте опубликовал заявление, в котором объявил, что завершает карьеру боксера.

Однако, очевидно, из-за слишком большого наплыва посетителей официальный сайт Кличко "лег".

До сих пор сайт выдает ошибку "502".

Впрочем, видео-версия заявления Кличко доступна в его Twitter.