Заявление Кличко о завершении карьеры "положило" его официальный сайт
11:55, 03 августа 2017Бокс
755
Новость о завершении карьеры Владимиром Кличко вызвала широкий резонанс среди общественности.
Владимир Кличко завершает карьеру боксера / klitschko-brothers.com
Около 11:00 по киевскому времени легендарный украинский боксер Владимир Кличко на официальном сайте опубликовал заявление, в котором объявил, что завершает карьеру боксера.
Однако, очевидно, из-за слишком большого наплыва посетителей официальный сайт Кличко "лег".
До сих пор сайт выдает ошибку "502".
Скриншот
Впрочем, видео-версия заявления Кличко доступна в его Twitter.
Моё решение. Смотри здесь: https://t.co/zi6sWV7I70— Klitschko (@Klitschko) August 3, 2017
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Владимир Кличко завершил карьеру