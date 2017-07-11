Усик будет боксировать с Хуком в Киеве 9 сентября

Бой украинского боксера Александра Усика против немца Марко Хука пройдет 9 сентября в Киеве. Об этом заявил организатор боксерской Лиги чемпионов Калле Зауерланд, передает Sportanalytic.

Свой последний на данный момент бой Александр Усик проводил 8 апреля в Мэриленде, США, когда украинец единогласным решением судей победил Майкла Хантера.

Поединок против Хука состоится в рамках 1/4 финала новосозданной Всемирной боксерской суперсерии.

Марко Хук владел титулом чемпиона мира WBO в тяжелом весе в период с 2009-го по 2015 годы, пока не уступил в зрелищном бою Кшиштофу Гловацки. Именно у поляка отобрал пояс Александр Усик осенью прошлого года.