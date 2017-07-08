Украинец Усик получил первый номер посева на жеребьевке World Boxing Super Series
Жеребьевка грандиозного боксерского турнира состоится сегодня поздно вечером в Монако.
Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик посеян под первым номером на World Boxing Super Series.
Согласно рейтингу, украинец не встретится с другими чемпионами - Муратом Гассиевым (IBF), Майрисом Бриедисом (WBC), Юниером Дортикосом (WBA) - до стадии полуфинала. Об этом сообщают boxingnews.
Читайте такжеУкраинец Усик является фаворитом Всемирной боксерской суперсерииТаким образом, соперниками Усика могут стать - кубинец Майк Перес, поляк Кшиштоф Влодарчик, немец Марко Хук и россиянин Дмитрий Кудряшов.
Жеребьевка нового грандиозного боксерского турнира – World Boxing Super Series - состоится сегодня поздно вечером в Монако. Цель соревнований – определить абсолютных чемпионов мира в двух весовых категориях – первом тяжелом весе и втором среднем.
В World Boxing Super Series выступят 16 боксеров, которые поборются за призовой фонд в размере 50 миллионов долларов.