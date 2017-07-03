Джошуа: В Лас-Вегасе вновь закипит кровь Кличко
Британский чемпион мира пытается уговорить Кличко провести второй поединок.
Британский чемпион мира по боксу Энтони Джошуа надеется, что украинец Владимир Кличко даст согласие на второй бой.
29 апреля Кличко-младший в Лондоне в зрелищном поединке досрочно проиграл Энтони Джошуа, которому громкая победа принесла в дополнение к титулу IBF чемпионские пояса IBO и WBA.
Теперь Джошуа рассматривает два варианта развития событий, но приоритетом для него является реванш с Владимиром, который все еще хранит молчание.
«Мяч на половине поля Кличко, - образно объясняет ситуацию Джошуа в комментарии Sky Sports. - Я собираюсь продолжить свою карьеру, и сейчас у меня есть два варианта. Первый — реванш с Кличко. Мы пытаемся убедить его провести второй поединок, снова привлечь его интерес. Кличко добился больших успехов по ходу своей карьеры, но сейчас ему надо больше времени, чтобы найти в себе мотивацию.
План "Б" для меня — Кубрат Пулев. Когда ты владеешь титулом, то есть обязательные претенденты. Один из них — очень талантливый болгарский боксер».
Местом проведения вероятного повторного боя Кличко - Джошуа может стать Лас-Вегас, считает британский боксер.
"Лондонский "Уэмбли" отлично нас принял. В том числе и Владимир получил свою порцию восхищения и уважения там. Кличко так многого достиг, и никто не знает, есть ли у него мотивация. Лас-Вегас - это Мекка бокса, и этот город может дать Владимиру новый вызов. Я думаю, что в этом городе вновь закипит его кровь", - добавил Джошуа.
Предварительной датой боя украинца и британца называют 28 октября.