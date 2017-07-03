Джошуа: В Лас-Вегасе вновь закипит кровь Кличко

Британский чемпион мира по боксу Энтони Джошуа надеется, что украинец Владимир Кличко даст согласие на второй бой.

29 апреля Кличко-младший в Лондоне в зрелищном поединке досрочно проиграл Энтони Джошуа, которому громкая победа принесла в дополнение к титулу IBF чемпионские пояса IBO и WBA.

Теперь Джошуа рассматривает два варианта развития событий, но приоритетом для него является реванш с Владимиром, который все еще хранит молчание.

«Мяч на половине поля Кличко, - образно объясняет ситуацию Джошуа в комментарии Sky Sports. - Я собираюсь продолжить свою карьеру, и сейчас у меня есть два варианта. Первый — реванш с Кличко. Мы пытаемся убедить его провести второй поединок, снова привлечь его интерес. Кличко добился больших успехов по ходу своей карьеры, но сейчас ему надо больше времени, чтобы найти в себе мотивацию.

План "Б" для меня — Кубрат Пулев. Когда ты владеешь титулом, то есть обязательные претенденты. Один из них — очень талантливый болгарский боксер».

Местом проведения вероятного повторного боя Кличко - Джошуа может стать Лас-Вегас, считает британский боксер.

"Лондонский "Уэмбли" отлично нас принял. В том числе и Владимир получил свою порцию восхищения и уважения там. Кличко так многого достиг, и никто не знает, есть ли у него мотивация. Лас-Вегас - это Мекка бокса, и этот город может дать Владимиру новый вызов. Я думаю, что в этом городе вновь закипит его кровь", - добавил Джошуа.

Предварительной датой боя украинца и британца называют 28 октября.