Украина выиграла командный зачет домашнего чемпионата Европы по боксу

Сборная Украины заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по боксу, который проходил в Харькове.

Напомним, на счету нашей команды 6 медалей – три золота у Юрия Шестака (до 60 кг), Александра Хижняка (до 75 кг), Виктора Выхриста (свыше 91 кг), одно серебро у Николая Буценко (до 56 кг) и две бронзы у Дмитрия Замотаева (до 52 кг) и Евгения Барабанова (до 69 кг).

На втором месте медального зачета расположились россияне с пятью медалями (2 золота, 2 серебра и 1 бронза), третьими стали британцы с 8-ю медалями (1 золото, 6 серебрянных и 1 бронзовая).