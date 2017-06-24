Украинец Виктор Выхрист стал чемпионом Европы по боксу в самой престижной супертяжелой категории (видео)

На чемпионате Европы по боксу, который завершился в Харькове, в третий раз прозвучал гимн Украины.

В последнем финальном бою в супертяжелой весовой категории (свыше 91 кг) украинец Виктор Выхрист одолел англичанина Фрэзера Кларка. Победа досталась спортсмену сборной Украины одногласным решением судей.

Таким образом, Виктор Выхрист принес третью золотую медаль украинской сборной. Ранее сегодня чемпионами Европы стали Юрий Шестак (категория до 60 кг) и Александр Хижняк (до 75 кг).

Серебряную награду завоевал Николай Буценко.

Кроме того, бронзовыми призерами в составе украинской сборной стали Дмитрий Замотаев (до 52 кг) и Евгений Барабанов (до 69 кг).

У сборной Украины - три золотых, одна серебряная и две бронзовых награды по итогам чемпионата Европы, который проходил в Харькове с 16-го по 24 июня.

Видео боя Виктор Выхрист (Украина) - Фрэзер Кларк (Англия):