Боксер Николай Буценко первым из украинцев пробился в финал чемпионата Европы по боксу в Харькове (видео)

16:30, 23 июня 2017
Бокс
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С явным преимуществом Буценко победил в полуфинале своего соперника из Ирландии Курта Уокера.

Николай Буценко / fbu.net.ua

На чемпионате Европы по боксу в Харькове сегодня проходят полуфинальные бои. УНИАН проводит прямую онлайн видео-трансляцию соревнований.

Как ранее сообщалось, за выход в финалы борются шесть украинских боксеров. 

Первым в составе сборной Украины на ринг вышел одессит Николай Буценко, который соревнуется в весовой категории до 56 кг. Его соперником в полуфинале был представитель Ирландии Курт Уокер. 

Поединок прошел с явным преимуществом украинца, а однажды Буценко отправил Уокера в нокдаун. 

В итоге, по решению судей, со счетом 5:0 выиграл Буценко, ставший первым участником финала в составе сборной Украины.

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Теги: #бокс#сборная Украины#чемпионат Европы