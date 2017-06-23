Боксер Николай Буценко первым из украинцев пробился в финал чемпионата Европы по боксу в Харькове (видео)
16:30, 23 июня 2017Бокс
372
С явным преимуществом Буценко победил в полуфинале своего соперника из Ирландии Курта Уокера.
Николай Буценко / fbu.net.ua
На чемпионате Европы по боксу в Харькове сегодня проходят полуфинальные бои. УНИАН проводит прямую онлайн видео-трансляцию соревнований.
Как ранее сообщалось, за выход в финалы борются шесть украинских боксеров.
Первым в составе сборной Украины на ринг вышел одессит Николай Буценко, который соревнуется в весовой категории до 56 кг. Его соперником в полуфинале был представитель Ирландии Курт Уокер.
Поединок прошел с явным преимуществом украинца, а однажды Буценко отправил Уокера в нокдаун.
В итоге, по решению судей, со счетом 5:0 выиграл Буценко, ставший первым участником финала в составе сборной Украины.
Полуфинал ЧЕ по боксу. Николай Буценко - Курт Энтони Джеймс Уокер. Видео боя
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter