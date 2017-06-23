Боксер Николай Буценко первым из украинцев пробился в финал чемпионата Европы по боксу в Харькове (видео)

На чемпионате Европы по боксу в Харькове сегодня проходят полуфинальные бои. УНИАН проводит прямую онлайн видео-трансляцию соревнований.

Как ранее сообщалось, за выход в финалы борются шесть украинских боксеров.

Первым в составе сборной Украины на ринг вышел одессит Николай Буценко, который соревнуется в весовой категории до 56 кг. Его соперником в полуфинале был представитель Ирландии Курт Уокер.

Поединок прошел с явным преимуществом украинца, а однажды Буценко отправил Уокера в нокдаун.

В итоге, по решению судей, со счетом 5:0 выиграл Буценко, ставший первым участником финала в составе сборной Украины.