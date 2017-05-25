Боксер Александр Усик следующий бой проведет в Украине
14:07, 25 мая 2017Бокс
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Местом проведения поединка выбран одесский стадион "Черноморец".
Александр Усик / УНИАН
Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик впервые проведет защиту титула у себя на родине. Следующий бой непобедимого боксера пройдет в Украине.
Как сообщает сайт "Чемпион", Усик будет драться в Одессе на стадионе футбольного клуба "Черноморец". Ожидается, что Александр выйдет в ринг 12 августа.
Читайте такжеУсик бросил вызов чемпиону мира WBC БриедисуОппонент нашего боксера пока неизвестен. По данным источника, в данный момент активно продолжаются поиски соперника.
Стоит отметить, что стадион "Черноморец" после реконструкции вмещает 34 тысячи зрителей. Кроме того, при необходимости, на арене могут быть установлены дополнительные места.
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