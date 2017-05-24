Скандально известный российский боксер Поветкин встретится с украинцем Руденко

Бывший претендент на звание чемпиона мира по версии WBC Александр Поветкин (31-1, 23 КО) вернется в ринг 1 июля в поединке против украинского супертяжа Андрея Руденко (31-2, 19 КО), сообщает Xsport со ссылкой на пресс-службу россиянина.

Поединок состоится в Москве, в ГЦКЗ Россия (Лужники).

Отметим, что на данный момент Руденко занимает 13-ю строчку в рейтинге WBC и владеет малозначительным «серебряным» титулом интернационального чемпиона по этой версии. Свои последние семь поединков украинец выиграл.

Читайте такжеWBC отменила бой с участием россиянина Поветкина из-за допингаЧто касается Поветкина, то он в 2016 году не смог провести два титульных боя из-за уличения в употреблении допинга: за чемпионский титул против Деонтея Уайлдера (38-0, 37 КО) и бой за пояс «временного» чемпиона по версии WBC против Бермейна Стиверна (25-1-2, 21 КО).

После отмены боя против Стиверна россиянин все таки провел поединок, жестоко нокаутировав француза Жоана Дюопа.

После уличения в допинге Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF. Боксер подал апелляцию на свою дисквалификацию, которая будет рассмотрена летом.