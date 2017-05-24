Бой за титул "регулярного чемпиона" WBA Бриггс – Окендо отменен

11:48, 24 мая 2017
Бокс
345

Шеннон Бриггс не смог пройти допинг-тест.

Бой двух ветеранов не состоится из-за проваленного допинг-теста Бриггсом / klitschko-brothers.com

Запланированный на 3 июня поединок между двумя ветеранами – Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо, на кону в котором стоял титул «регулярного» чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе, отменен, сообщает Братство Кличко со ссылкой на Fightnews.

Об этом стало известно после того, как Всемирная боксерская ассоциация подтвердила в официальном пресс-релизе нарушение американским супертяжеловесом Шенноном Бриггсом антидопинговых правил. Ранее стало известно, что случайный допинг-тест выявил у Бриггса чрезмерно возросший уровень тестостерона.

Таким образом, вопрос о возможном переносе даты поединка отпал. Стоимость билетов, купленных зрителями, возвращается им организаторами поединка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#допинг