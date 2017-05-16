Британский боксер отказался от встречи с бывшим соперником Кличко ради чемпионского боя

Британский боксер-супертяжеловес Диллиан Уайт отказался от боя с поляком Мариушем Вахом, который был запланирован на 3 июня, сообщает Isport.

Официально причиной срыва боя Уйта с Вахом называется травма британца.

Впрочем, есть и другая версия - промоутеру Уайта Эдди Хирну удалось договориться о бое Диллиана с чемпионом мира по версии WBO новозеландцем Джозефом Паркером (23-0, 18 КО).

По сообщениям портала nzherald.co.nz, поединок Паркера с Уайтом должен состояться в сентября в Лондоне. Эдди Хирн, таким образом, намерен готовить Британию в возможному объединительному бою своего главного клиента Энтони Джошуа с Паркером.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Джошуа выиграл у Владимира Кличко техническим нокаутом в 11 раунде боя за титул чемпиона мира.

О том, состоится ли бой-реванш, станет известно в июне.